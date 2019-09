A RTP1 anunciou esta quinta-feira, dia 19 de setembro, a sua nova grelha de programação. Para o final de 2019 e 2020, o canal vai apostar em várias produções, destacando-se o regresso de "Conta-me Como Foi".

Os novos episódios da série serão situados em 1980 - as primeiras temporadas decorreram nos tempos da Revolução dos Cravos, em 1974. O regresso de "Conta-me Como Foi" está marcado para o início de dezembro e contará com grande parte do elenco original, segundo o jornal Público.

Em fevereiro, o diretor de programas da estação pública, José Fragoso, explicou que o núcleo central de protagonistas da família Lopes se iria manter - Luís Ganito irá continuar a dar voz narrador Carlito, Rita Blanco será a mãe Margarida e Miguel Guilherme vai continuar a vestir a pele do pai António.

As cinco primeiras temporadas de "Conta-me Como Foi" contaram com 104 episódios e foram exibidas entre 2007 e 2011.