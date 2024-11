"O Americano", inspirada em factos reais, traz ao ecrã a vida de Faustino Cavaco e a sua fuga prisional numa série de oito episódios. A estreia da série está marcada para a próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, na RTP1 e na RTP Play.

Protagonizada por João Estima, Ivo Canelas, Adriano Luz e Jani Zhao, a série centra-se na história do gang que aterrorizou o Algarve com mais de vinte assaltos a bancos no início da década de 80. "O grupo foi liderado por um homem conhecido como 'o Doutor' e Faustino Cavaco, um carpinteiro apelidado de 'O Americano'. Faustino foi capturado e condenado a dezoito anos de prisão. Mais tarde tornou-se o mentor da fuga de prisão mais sangrenta da história portuguesa", resume o canal.

A série conta ainda com Adriano Carvalho, Carloto Cotta, Gonçalo Waddington, Isac Graça, João Pedro Mamede, Pedro Carraca e Vera Moura no elenco principal. Ana Bustorff, José Neto, Rui Morisson e Zeca Medeiros também participam nos episódios.

"O Americano" foi realizada por Ivo M. Ferreira, que assina também o argumento ao lado de Bruno Vieira Amaral e Hélder Beja.