Cristina Ferreira vai conduzir as próximas emissões do programa "Conta-me", que em 2021 estará nas mãos de Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes. Na primeira entrevista, a apresentadora vai estar á conversa com Maria Botelho Moniz.

A entrevista com a apresentadora vai para o ar no próximo sábado, dia 19 de novembro, depois das 14h00. No vídeo promocional, Maria Botelho Moniz chora a recordar algumas histórias da sua vida pessoal.

"Uma entrevista que mexe com as emoções. Um testemunho tão sincero que nos deixa a pensar na vida. E na morte. Prestes a estrear o novo programa das manhãs, Maria Botelho Moniz abre as portas de casa. E do coração. Este sábado à hora de almoço", escreveu Cristina Ferreira nas redes sociais.

Veja o vídeo: