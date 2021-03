Quase três décadas depois da estreia no pequeno ecrã, os 'bonecos' do "Contra Informação" vão regressar. Agora, 11 anos depois da despedida, os 'bonecos' saltam do pequeno ecrã para vários ecrãs - a partir desta segunda-feira, dia 1 de março, quer esteja no smartphone, no computador, no tablet ou na TV, poderá ver diariamente, através do SAPO e da TV do MEO, os episódios "Do Contra", a nova e renovada versão do popular formato que conquistou os espectadores.

"O SAPO e o MEO, marcas da Altice Portugal, protagonizam a partir de hoje o relançamento 'Do Contra' com a disponibilização no portal SAPO e na TV do MEO de novos conteúdos da sátira social, política e desportiva que marcou gerações de portugueses, numa aposta reforçada na qualidade, na irreverência e no humor de referência", frisa a Altice Portugal em comunicado.

A nova edição conta com textos assinados pelo humorista João Quadros, com direção de vozes a cargo de Bruno Ferreira e bonecos desenhados pelo argentino Pablo Bach. "Desta vez, para além dos clássicos, como o 'Marselfie' ou o 'António Nostra', e sempre num alinhamento expectável com a atualidade, são adicionadas novas figuras que têm vindo a marcar determinantemente as diferentes esferas abrangidas pelo programa: Cristina Malveira, André Ditadura, Juiz Filipe Vieira e Varandico Farandas", acrescenta o comunicado.

"A associação ao relançamento 'Do Contra' traduz a atitude sempre irreverente das marcas SAPO e MEO, e o seu pioneirismo e capacidade de antecipação na produção e disponibilização de conteúdos inovadores, para públicos cada vez mais diversificados e exigentes", rematam.

Já para a equipa do projeto, o objetivo da nova temporada é "fazer rir" todos os dias e ao mesmo tempo abordar temas que marcam a atualidade nacional e internacional. Mas estão a ser preparadas várias novidades para "reinventar o formato com uma linguagem e técnicas novas". "O 'Contra' vem para o online porque tem de ser disruptivo e a única forma de o ser é no online", frisa Maurício Valente Ribeiro, produtor do programa.

Apesar das mudanças, o grande objetivo do programa é o mesmo fazer rir e fazer pensar. "'Do Contra' chega num formato novo de aproximadamente dois minutos, vai ser diário e vai-nos fazer rir todos os dias", sublinha o produtor.

Veja o primeiro episódio:

Visite a página oficial do programa

Para a equipa, lançar "Do Contra" no SAPO é o caminho mais certo neste momento para conquistar novos públicos. "Temos muitas surpresas preparadas para 'Do Contra'. Foi uma luta desgastante, mas estimulante para tentarmos pôr isto no ar. É preciso muita, muita, muita vontade de todos. Há muitas peças por trás de tudo - nem eu fazia ideia da complexidade", revela o Maurício Valente Ribeiro, lembrando que o projeto começou a nascer há mais de um.

As novidades "Do Contra"

André Ventura, Cristina Ferreira e Frederico Varandas são algumas das novas personagens de "Do Contra", mas haverá também uma "remodelação total de alguns dos bonecos já existentes, que voltam a ser desenhados pelo argentino Pablo Bach". Os textos são assinados pelo humorista João Quadros, sendo a equipa de vozes dirigida por Bruno Ferreira.

"Vamos ter muitas surpresas", adianta o produtor. "Depende tudo dos textos, da atualidade política, social e desportiva. Mas vamos ter bonecos novos e logo no arranque de 'Do Contra'. Posso adiantar que já estamos a produzir o André Ventura, uma caricatura do presidente do Sporting, o Frederico Varandas, um 'boneco' da Cristina Ferreira e mais alguns", revela.

Mas como nascem os bonecos? "Fui novato nisto e foi uma aprendizagem. Há várias etapas. O boneco é o primeiro passo e começa com uma caricatura feita por um dos melhores do mundo, o Pablo [Bach], um argentino que já trabalhava com o formato; depois da caricatura, faz-se uma escultura em barro ou gesso, um molde e um contra-molde. Só depois é que é injetada a espuma ou um outro material com uma fórmula secreta, vai ao forno e, por fim, é pintado, manipulado, é colocado um mecanismo nos olhos, cabelo e uma série de detalhes", resume Maurício Valente Ribeiro.

"Mas não chega só fazer o boneco", sublinha o produtor. "O segundo grande passo são os textos... Os textos são uma peça fundamental", acrescenta. Para cada episódio, a equipa de guionistas vai escrever guiões "em cima da hora" e todos os episódios serão centrados em temas que marcam a atualidade nacional e/ou internacional. "Os episódios vão ser lançados diariamente no SAPO e cada um terá aproximadamente dois ou três minutos", explica o produtor.

"Já a terceira etapa são as vozes - as vozes são, para mim, o ponto crucial do 'Contra'. Se a voz não for a certa, se não for próxima da real, o 'Contra' perde tudo", defende o produtor. "Por fim, há o trabalho dos manipuladores, que têm de dar os movimentos certos para cada situação. A parte final é a realização, que vai ficar a cargo do Filipe Portela, que já deu cartas no passado", conta o responsável pela nova edição do formato.

Do "Jornalouco" ao "Do Contra"

Entre 1996 e 2010, "Contra Informação" foi um dos programas mais populares da RTP1. Durante quase 15 anos, todos os dias, antes ou depois do "Telejornal", os "bonecos mais divertidos e sem papas na língua" entraram na casa dos espectadores através do pequeno ecrã para doses de humor sobre a atualidade.

Antes de chegar à RTP1, o formato de humor estreou-se na SIC, em 1992, com o nome "Jornalouco". Quatro anos depois do arranque na estação de Paço de Arcos, o programa mudou de nome e saltou para a RTP como "Contra-Informação"tornando-se num fenómeno de audiências.

Foram mais de 150 'bonecos' de personalidades portuguesas que conquistaram o público e arrancaram gargalhadas. José Trocas-te, Acabado Silva, Cassete Jerónimo, Bimbo da Costa, Manuela Azeda o Leite, Santana Flopes, Major Valentão, Boby e Tareco foram algumas das personagens mais populares do formato.

Quase 30 anos depois da estreia do programa inspirado em "Spitting Image", da ITV, e em "Guignols de l'info", do Canal+ francês, "Contra Informação" está de volta, agora no SAPO. O formato é o mesmo, apenas muda o nome e a plataforma: passa a chamar-se "Do Contra", é adaptado ao mundo online e estreia a 1 de março na homepage do SAPO e na TV do MEO.

A ideia de trazer de volta aos ecrãs os famosos bonecos partiu do produtor Maurício Valente Ribeiro. "Vivi muitos anos fora de Portugal e seguia o 'Contra Informação'. Quando me tornei produtor, percebi que o formato não estava no ar e que fazia todo o sentido voltar a estar no ar. Andei uns largos meses a tenta perceber como é que se podia trazer novamente o 'Contra Informação'. Foi um grande desafio. No meio do processo, fizemos uma sondagem, que nos deu força para continuar", explica o produtor em conversa com o SAPO Mag.

Dos bonecos ao guião, passando pelas gravações e edição, os novos episódio de "Do Contra" estão a ser preparados por toda a equipa e prometem ser a dose diária de "humor para fazer pensar". A partir desta segunda-feira,1 dia 1 de março, todos os dias, sempre na homepage do SAPO e no MEO, poderá ver em exclusivo as novas sátiras do programa de humor que faz parte da história da televisão portuguesa.