Considerada uma das novas grandes estrelas da música britânica, Olivia Dean sempre sonhou em ser cantora - mas nunca imaginou que estaria nomeada para três BRIT Awards e apenas um ano depois de lançar o seu disco de estreia, "Messy" (2023).

Em conversa com o SAPO Mag no MEO Kalorama, a artista recordou que a sua família sempre a apoiou e foi a sua grande inspiração. "Acho que a música sempre esteve presente na minha vida, mas diria que as primeiras memórias que tenho são de estar em casa com a minha família, na cozinha com a minha tia e a minha mãe, a ouvir música soul e a absorver tudo", contou.

E foi com apenas oito anos que decidiu que queria ser cantora. "Lembro-me que tinha oito anos, estava a ver televisão, estava uma senhora a cantar e disse à minha mãe: 'quero fazer isto'. E ela disse-me: 'ok, está bem'", contou Olivia Dean, lembrando que a primeira vez que pisou um palco foi na escola: "Fiz uma atuação e estava tão nervosa que tive de me afastar do público... e chorei, mas cantei. Estava tão nervosa".

Focada em ser cantora, Olivia Dean começou ainda na adolescência a escrever as suas canções, mas sem nunca pensar muito no que estava a criar. "Não pensava muito. Só me sentava ao piano e via o que saía naturalmente... dava asas à minha imaginação. Tentava escrever de um lugar puro, apensas sobre o que se estava a passar pela minha cabeça", recordou em conversa com o SAPO Mag.

Olivia Dean, a nova estrela da música britânica:

"E acho que esse processo está igual. Gosto muito de me sentar ao piano durante horas e usar a escrita para descrever o que se está a passar. Acho que vou sempre gostar de o fazer dessa forma", sublinhou a cantora britânica.

“Reason to Stay", editada em outubro de 2018, foi o primeiro single da carreira de Olivia Dean. "Quando foi lançada, foi surreal. Sempre quis fazer isto e sempre tive grande sonhos. Por isso, quando os sonhos se realizam... é quase estranho. Mas sou uma sortuda por poder fazer música, é um trabalho fantástico", confessou a cantora.

Já em 2023, Olivia Dean editou o seu disco de estreia, "Messy", que lhe valeu três nomeações na edição de 2024 dos Brit Awards - Artista do Ano, Melhor Pop e Melhor Novo Artista. "Acho que é um disco divertido, que tem uma mistura completa de géneros e de emoções. É bastante honesto e vivo, tem instrumentos reais e ao vivo, como metais e percussão. Não é muito pesado, acho que é um álbum muito humano", descreveu a cantora.

No MEO Kalorama, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, a britânica apresentou temas do álbum de estreia, como "Danger", "Messy", "The Hardest Part", "I Could Be a Florist" ou "Dive". O seu último single, "Time", também não ficou de fora do alinhamento.

"Ainda estou a pensar se a nova canção, 'Time', fará parte de um álbum. Adoro-a e é um pouco diferente, é mais rock e leva-me para sítios diferentes. Acho que é importante ser criativa e não estar sempre a fazer as mesmas coisas", frisa a artista.

Para o festival, Olivia Dean veio acompanhada por uma banda de sete elementos. "Tenho uma grande banda. Gosto de tocar percussão. Toco piano e guitarra no concerto e danço muito. E adoro. Gosto muito de estar em palco", confessou.

"Não tenho nenhuma canção favorita para tocar ao vivo. Faço música para mim, em primeiro lugar, para perceber os meus próprios sentimentos. Acho que se for honesta, vai ser bom", rematou.