O documentário, intitulado “Extinção: Os Factos”, ilustra as consequências devastadoras das atividades humanas no habitat natural de certas espécies e estabelece uma ligação entre estes atos e a pandemia da COVID-19.

“Estamos perante uma crise que tem consequências para todos nós, alerta David Attenborough, citado pela agência AFP.

A estação de televisão britânica BBC, responsável pela transmissão do programa, alerta para o facto de este conter “cenas horríveis de destruição”, nomeadamente macacos a saltar num rio ou um coala a procurar abrigo, para escaparem às chamas de um incêndio.

O documentário aborda também as alegadas origens da pandemia do novo coronavirus, centrando as suas atenções no mercado da cidade chinesa de Wuhan, onde são vendidos animais vivos para consumo humano.