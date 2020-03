"The Newsroom", série dramática da HBO que roda em torno do pivô (Jeff Daniels), da produtora executiva (Emily Mortimer), da equipa de notícias e do chefe, chegou ao fim em 2014, mas está novamente a dar que falar.

Com as informações falsas sobre o COVID-19 a circularem minuto a minuto, nas redes sociais vários fãs da série recordaram uma cena da primeira temporada da produção. No quarto episódio, o canal de notícias discute se deve ou não avançar com uma notícia sobre a morte de uma congressista do Arizona.

"A MSNBC, a FOX e a CNN dizem que ela morreu", frisa Reese Lansing, personagem de Chris Messina. "É uma pessoa. É um médico que declara o óbito, não são as notícias", responde Don Keefer (Thomas Sadoski).

Nos últimos dias, a cena tem sido partilhada por centenas de espectadores nas redes sociais.

Veja a cena da série: