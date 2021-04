João Acaiabe, ator brasileiro conhecido por interpretar o Tio Barnabé em "Sítio do Picapau Amarelo", morreu em São Paulo, na noite de quarta-feira, aos 76 anos, vítima da COVID-19. Segundo o G1, a notícia foi confirmada pela família.

O ator testou positivo à COVID-19 a 15 de março. Segundo o portal brasileiro, João Acaiabe estava internado no Hospital Sancta Maggiore, na Mooca.

Uma das filhas do ator, Thays, homenageou o pai nas redes sociais. "Guardarei no coração tudo o que vivemos e a referência que és para a nossa família! Gratidão, pai. Que os espíritos de luz te recebam em Aruanda até que nos encontremos novamente, porque as almas gémeas nunca se separam", escreveu.

João Acaiabe arrancou a sua carreira artística ainda na adolescência, como locutor de rádio. O ator fez também parte do elenco de novelas como "Tenda dos Milagres" (1985) e "Segundo Sol" (2018) e de vários filmes, como "Casa de Areia" (2005) ou "Eles Não Usam Black-tie" (1981).