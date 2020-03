A epidemia do novo coronavírus (COVID-19) tem afetado a indústria do entretenimento. No final da semana passada, o canal ABC confirmou que irá suspender as gravações dos novos episódios de "Anatomia de Grey" por "precaução".

Segundo o comunicado da estação de televisão, a produção da série estará parada durante, pelo menos, duas semanas.

"Esta decisão foi tomada para garantir a saúde e segurança de todos os membros do elenco e da equipa e também daqueles que amamos fora do trabalho", frisou o canal em comunicado.

