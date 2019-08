A Netflix não comentou a notícia que circula em Hollywood de que o acordo envolve um "valor de nove dígitos".

Algo à volta dos 100 milhões de dólares estaria alinhado com os contratos que a Netflix firmou no passado com "megaprodutores" como Ryan Murphy ("Glee") e Shonda Rhimes ("Anatomia de Grey").

Benioff e Weiss agradeceram à HBO pela colaboração de mais de uma década e às pessoas que "nos fizeram sentir em casa".

Sobre o novo contrato, a dupla manifestou sentir-se "honrada".

Ainda não há detalhes sobre as séries e filmes que a dupla criará para a Netflix.

Recorde-se que David Benioff e D.B. Weiss também tem um acordo com a Disney e a Lucasfilms para uma nova trilogia "Star Wars" no cinema: o primeiro filme está confirmado para 20 de dezembro de 2022.