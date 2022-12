Na sua conta no Instagram, Cristina Ferreira recordou o "Cristina ComVida". No vídeo, são recordados alguns dos momentos mais marcantes do programa que terminou o início de 2022.

"Na passagem do tempo fica o que é realmente teu, o que te está colado, o coração. A minha televisão", escreveu a apresentadora na legenda que acompanha o vídeo publicado nas redes sociais.

No vídeo, Cristina Ferreira recorda alguns momentos mais divertidos, assim como os mais emotivos, ao som do tema "Que Me Interessa A Mim", de Ana Bacalhau.

Veja o vídeo: