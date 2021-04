Na emissão desta segunda-feira, dia 5 de abril, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a estreia de "Cristina ComVida", o novo programa da TVI que se estreou há uma semana. No episódio, a humorista "fala do novo programa de Cristina Ferreira, e dos velhos problemas", resumiu a Rádio Renascença nas redes sociais.

"Cristina Ferreira estreou o novo programa: 'Cristina ComVida', mas com vida difícil... já que as audiências da primeira semana não foram muito animadoras. Nas redes sociais, há quem se mostre desiludido por ser, e passo a citar: 'mais do mesmo ou nada de novo'. Eu não percebo estas pessoas, estavam à espera de quê? De repente, um novo 'TV Rural' sobre a apanha das azeitonas?", gracejou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Fiquei [desiludida com o programa]... no sentido em que não houve grande coisa para gozar. Prefiro quando facilitam o me trabalho", brincou a humorista.

Veja o vídeo: