O antigo jogador de futebol vai juntar-se ao elenco da novela "Rua das Flores". "O ex-jogador de futebol, considerado um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos, vai agora 'jogar noutros relvados' e começa, já na próxima semana, a gravar a novela 'Rua das Flores', onde vai dar vida a uma personagem muito particular que vai ser revelada em breve", antecipa a TVI.

Depois da TVI ter anunciado a contratação de Paulo Futre, as críticas multiplicaram-se nas redes sociais. "Do mais natural possível. [As críticas] são-me indiferentes. Eles são atores, eu sou diretora de programas, portanto, eu sei o que é que quero para cada um dos projetos", frisou Cristina Ferreira à revista TV 7 Dias.

"O Futre estava incluído neste projeto desde o primeiro dia. Ele estava nas nossas cabeças desde outubro. Devo confessar que não sabíamos se o iríamos conseguir ou não. Acabámos por perceber que isto era um sonho que ele tinha já antigo", revelou a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

"Quando a ‘Rua das Flores’ estrear, vocês vão perceber que não faz sentido nenhum qualquer tipo de crítica. Toda a gente sabe que o Futre não é ator, o Futre vai fazer parte da novela e vai fazê-lo com aquilo que nós pensámos para ele. Se eu acho que ele é perfeito para aquilo que ele vai fazer, sou eu que o devo entender", rematou.