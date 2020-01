Cristina Ferreira foi a convidada desta quinta-feira, dia 9 de novembro, da estreia da nova temporada do "5 para a meia-noite". Na conversa com Filomena Cautela, a apresentadora da SIC comentou um dos temas mais falados nos últimos dias - a sua possível candidatura a Presidente da República no futuro.

"Não, não assumi candidatura nenhuma como deves calcular. Aliás, se isto é assim quando eu digo apenas que há a possibilidade... imaginem no dia em que eu vier a assumir, se isso acontecer. Eu acho, acima de tudo, que não é preciso um cargo político, para ser política diariamente. E eu faço-o diariamente. Só não tenho o cargo", frisou Cristina Ferreira.

"Ganhavas [se fosses candidata]?", perguntou ainda Filomena Cautela. "Raramente me meto nalguma coisa para perder", respondeu a apresentadora da SIC.

No programa da RTP1, Filomena Cautela e a sua equipa prepararam ainda um vídeo de campanha para a candidatura de Cristina Ferreira.

Veja o vídeo: