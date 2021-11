"Estamos no ano 2060. Cristina Ferreira tem 83 anos. O programa de hoje é para maiores de 80", explicou a produção do talk show no Instagram.

"Tenho 83 anos. Faço televisão há quase 60. Esta foi a vida que eu escolhi", escreveu a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI nas redes sociais, partilhando imagens onde aparece 'envelhecida'.

No final da emissão, a apresentadora partilhou um vídeo na sua conta no Instagram. "Sempre que me imaginava mais velha olhava para a minha mãe. Hoje, quando acabei o programa, tinha a mensagem de um dos meus amigos de infância a dizer que estava igual a ela. Alguns colegas disseram me que é preciso muita coragem para aparecer assim em televisão. É só preciso amor. Achei me tão bonita", escreveu na legenda.