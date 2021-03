Cristina Ferreira esteve esta sexta-feira, dia 26 de março, à conversa com Manuel Luís Goucha. Na entrevista no programa das tardes da TVI, a apresentadora falou sobre o regresso ao canal, as críticas e o seu novo formato.

"É a Cristina de sempre, com tudo aquilo que viveu. (...) Só tenho orgulho nas minhas raízes, é lá que tenho o apoio principal para aguentar o que esta vida nos impõe", começou por sublinhar a atriz. "Para sobreviveres, tens de te tornar mais dura, mais friaz. (...) Tive de retirar algum afeto do meu trabalho. Para sobreviveres, tens de ser muito racional", explicou Cristina Ferreira.

"A falta de liberdade é o que mais me afeta", confessou a diretora de entretenimento e ficção da TVI em conversa com Manuel Luís Goucha.

"Se eu sou ambiciosa por chegar aqui, qual o problema? (...) Cheguei aqui por mérito", frisou. "Eu sou a parola da Malveira e a saloia. O termo saloia, de quem me orgulho muito, foi muitas vezes usado de forma negativa", acrescentou Cristina Ferreira, lembrando que lutou para chegar ao cargo de diretora.

Para Cristina Ferreira, ser diretora é um desafio. "Ser mulher é muito mais complicado, tens de abdicar de muitas coisas", defende. "Vim mexer com alguns poderes instalados. Sou só a filha do António", frisou, acrescentando que a há uma "campanha" para manchar a sua imagem.

"Eu queria esta oportunidade. Qual o problema de vir atrás dela? (...) Só vim atrás do que queria. 'Agora vai lá pagar o que deves.' Se tiver de pagar, pago", admitiu. "Eu percebo, foi de um momento para o outro. (...) Gostava que o tivessem feito de outra forma", confessou a apresentadora sobre a sua saída da SIC.

Já sobre a continuidade de "Casa Feliz", na SIC, Cristina Ferreira admite que não sabe se optaria por manter o formato. "Gosto muito de ganhar com o que é meu", frisou.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira revelou detalhes sobre o novo formato, que se estreia segunda-feira, dia 29 de março, às 19h00, na TVI. "Este projeto é o tal, com tudo o que queríamos, que estava na gaveta. É um projeto que levei para o outro lado, mas não é igual. (...) Este, sim, é 'aquele projeto'", confessou a apresentadora.

No programa, a diretora de entretenimento e ficção falou ainda sobre as saídas de Fátima Lopes e Isabel Silva. "Não falei uma única vez sobre valores com a Fátima Lopes. Queria muito ver a Fátima a brilhar", contou. Já sobre Isabel Silva, Cristina Ferreira revela que a apresentadora queria "voar".

"Não pisei ninguém, fiz aquilo que o meu coração mandou e vou continuar a fazer", garantiu. "Eu nunca me senti besta, mas também não sei se sou bestial. Mas o meu percurso tem sido bestial", confessou.

"Eu ganho muito, muito mais do que qualquer português. Mas entrei aqui a ganhar 500 euros", rematou.