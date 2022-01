"Cristina ComVida", da TVI, chegou ao fim na passada sexta-feira, dia 7 de janeiro. O programa de Cristina Ferreira estreou-se em março de 2021 e esteve no ar menos de um ano.

Na última emissão do programa das tardes da estação de Queluz de Baixo, a apresentadora recebeu António Costa. No final da conversa, o primeiro-ministro surpreendeu Cristina Ferreira: "Tenho um recado, já me estava a esquecer. Devia ter dito logo no início. Tenho um grande beijo para si de um grande admirador seu".

"Quem é?", perguntou a apresentadora. "É o Presidente da República. Estive com ele hoje na nossa reunião semanal de trabalho e quando lhe disse que vinha a sua 'casa', ele pediu-me para dar 'um grande beijo à Cristina porque sou um grande admirador dela'. Está entregue", explicou António Costa.

Veja aqui o vídeo.