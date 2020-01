Esta quarta-feira, dia 8 de janeiro, Cristina Ferreira recebeu Catarina Martins na sua "casa", na SIC. Além da coordenadora do Bloco de Esquerda, António Costa, Rui Rio, Assunção Cristas, Luís Montenegro e Marisa Matias, por exemplo, também já passaram pelo programa.

"Nós só nos conhecemos hoje. Há uma Catarina que vejo na TV que é rígida e formal... porque tem de ser assim. E depois tenho aqui um doce tímido", frisou a apresentadora durante a conversa.

Veja aqui a entrevista.

No final da entrevista, a coordenadora do Bloco de Esquerda sublinhou ainda a importância dos programas matinais. "Temos de falar todos os dias para prevenir toda a violência. E a Cristina e programas como este podem ter um papel fundamental para fazermos esse caminho, para paramos este que é o maior problema de segurança do nosso país", frisou.

Na conversa, Catarina Martins recordou ainda a sua participação num episódio de "E Se Fosse Consigo?". "Eu telefonei mesmo para a polícia", revelou.