A emissão desta quarta-feira, dia 11 de novembro, de "Cristina ComVida", da TVI, foi dedicada ao "Somos Portugal". No programa e nas redes sociais, Cristina Ferreira recordou a sua passagem pelo formato das tardes de domingo.

"Fiz o primeiro 'Somos Portugal' já lá vão 10 anos. Na altura eu e o Eiró demos a conhecer Tomar e as suas tradições. Depois desse fiz muitos mais. Ao sol e à chuva , com muito frio e muito calor, seis horas sempre a 'dançar'", recordou a apresentadora na sua conta no Instagram.

Ali temos uma percepção real do país e dos portugueses. E dos artistas que alegram terras com 100 pessoas ou com mil. Todos merecem destaque por tentarem o sonho neste rectângulo tão pequeno. E o nosso respeito", acrescentou.

"O meu aplauso às centenas de pessoas que o fazem domingo após domingo. Terras de Bouro espera por nós", rematou Cristina Ferreira.

Veja o vídeo: