"Deixem o rapaz em paz", pediu Cristina Ferreira.

Na sua conta no Instagram, por lapso, a apresentadora da TVI revelou o número de telefone de Bruno Cabrerizo. Nas horas seguintes, o ator brasileiro recebeu centenas de chamadas e de mensagens, incluindo pedidos de dinheiro.

Com humor, Bruno Cabrerizo, que apresenta a nova edição do programa "Dança com as Estrelas", da TVI, reagiu nas redes sociais. "Cristina, obrigado! Que presente legal, hein? Fez de propósito, né?", brincou o brasileiro na sua conta no Instagram.

"Recebi mais de mil chamadas, devo ter para aí uns 678 whatsapps, SMS’s perdi as contas, fora o pedido para mandar dinheiro. Até pedidos de MbWay recebi", contou Bruno Cabrerizo.