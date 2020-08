Cristina Ferreira vai regressar à TVI como diretora de entretenimento e ficção, tendo já "manifestado a sua intenção de compra de participação na Media Capital, com o intuito de vir a tornar-se também accionista do canal televisivo".

O regresso à "casa de origem" acontece dois anos depois da sua ida para a SIC, "prevendo-se o início de funções a 1 de setembro de 2020".

A poucos dias do regresso "oficial", uma fonte revelou à TV Mais que o canal está a preparar "um evento especial", que se "poderá prolongar-se por uma semana inteira".

Para setembro está ainda marcada estreia da nova edição do "Big Brother", com Teresa Guilherme, e da novela "Amar Demais". No próximo mês, a TVI vai ainda apresentar os novos estúdios de informação do canal.