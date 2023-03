Cristina Ferreira conduziu a emissão desta terça-feira, dia 21 de março, do programa "Dois às 10" com Cláudio Ramos. A dupla que nasceu no "Programa da Cristina", da SIC, reencontrou-se para uma emissão especial.

No total, o programa das manhãs da TVI foi acompanhado por uma média de 284 mil espectadores, registando 19,7% de share. "Dois às 10" foi líder no horário, ficando à frente de "Casa Feliz", da SIC, que conquistou 16,7% de share, com uma média de 263 mil espectadores.

Já "Praça da Alegria", da RTP1, ficou em terceiro lugar. O programa apresentado por Sónia Araújo e Jorge Gabriel somou 15,% de share (242 mil espectadores).