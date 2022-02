Durante a gala, Cristina Ferreira revelou aos concorrentes os resultados das eleições. Depois da conversa com os participantes, Flávio Furtado deu uma sugestão à apresentadora da TVI. "Eu tinha-os enganado", frisou o comentador.

Cristina Ferreira não aprovou a ideia e deu entendeu que Flávio Furtado queria que falasse de André Ventura, do Chega. "Não, não tinha. Porque tu querias que eu os enganasse com uma pessoa e recuso-me a enganar quem quer que seja com essa mesma pessoa", sublinhou a apresentadora.

Veja o vídeo: