A primeira edição do "Big Brother Famosos - Desafio Final" chega ao fim no próximo domingo, dia 5 de junho. Esta terça-feira, dia 31 de maio, Cristina Ferreira surpreendeu os concorrentes e entrou dentro da 'casa mais vigiada do país'.

"Tenho um desafio muito importante para si: dirija-se ao cubo para fazer a sua ‘curva da vida’. Achava que vinha à minha casa e que se livrava dessa experiência?", desafiou a 'voz' do reality show.

A apresentadora aceitou o desafio e a gravação do segmento "Curva da Vida" poderá ser visto na gala de domingo, na TVI.