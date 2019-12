Esta terça-feira, dia 17 de dezembro, Cristina Ferreira recebeu na sua "casa", na SIC, Sílvia Alberto. Durante a conversa, a apresentadora da RTP1 recordou que participou num casting, que acabaria por vencer, com Cristina Ferreira.

Sílvia Alberto lembrou ainda que a audição era para o programa "Alta Voltagem", de Rui Unas, na RTP1.

Durante a entrevista, mostrou ainda uma fotografia do casting, tirada aos 19 anos. "Esta era eu com 19 anos. Não usava maquilhagem. Tinha falha nas sobrancelhas que a Inês [Franco] ainda não me as pintava e a culpa deste cabelo assim era da minha mãe", brincou a apresentadora da SIC.

Veja a foto: