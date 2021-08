Os atores de "Festa é Festa", da TVI, estão em Paris a gravar cenas para os próximos episódios da novela. Esta terça-feira, dia 24 de agosto, Cristina Ferreira decidiu surpreender o elenco na capital francesa.

Nas redes sociais, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção do canal revelou que viajou até Paris com o realizador João Patrício e com Roberto Pereira, autor da novela da TVI.

"Na semana passada, diz-nos este senhor que é o autor da novela: 'malta vamos a Paris para a semana de surpresa. Querem vir?'. Eu e o João: 'Ó Roberto nós vamos a Paris, mas é surpresa", revelou Cristina Ferreira na sua conta no Instagram.