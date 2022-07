A Globoplay vai estrear a 21 de julho "Turma da Mônica – A Série", uma adaptação para o streaming da obra criada por Mauricio de Sousa.

Na trama, Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo), Cascão (Gabriel Moreira) e Milena (Emilly Nayara) "estão envolvidos numa aventura repleta de mistério", assinala a Globoplay em comunicado.

"Tudo começa com a chegada de Carminha Frufru (Luiza Gattai) ao bairro do Limoeiro e a sabotagem da sua festa. Mônica e os seus amigos são os principais suspeitos e a festa torna-se palco de uma investigação, conduzida pela maior fofoqueira do bairro: Denise (Becca Guerra)", acrescenta.

Composta por oito episódios, "Turma da Mônica - A Série" conta com as participações especiais de Mariana Ximenes e Fernando Caruso.

Daniel Rezende, que realizou os filmes "Turma da Mônica: Laços" (2019) e "Turma da Mônica: Lições" (2021), também vai dirigir a série. A produção é da Biônica Filmes em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções.

Além da nova série, o universo da Turma da Mônica vai manter-se nos ecrãs com um filme de Chico Bento, que deverá estrear-se em 2023, e com uma série centrada em Franjinha e Milena, em desenvolvimento pela HBO Max.