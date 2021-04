Com o final do "The Voice Kids", a RTP1 vai apostar em uma nova temporada do programa "Got Talent Portugal". A nova edição será conduzida por Sílvia Alberto.

"O talento nacional volta a estar em destaque nas noites de domingo da RTP1! 'Got Talent Portugal' está de regresso com atuações únicas e onde os nossos artistas nos mostram o seu talento nas artes performativas, humor e muito mais", frisa a RTP1.

Em comunicado, Sílvia Alberto frisa que “sabe tão bem dizer que estamos de regresso". "Os artistas sentem falta do palco e o público sente muito a falta do espetáculo. Estamos de volta em breve e isso deixa-me muito feliz”, sublinha.