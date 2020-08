"Stargirl", série de drama baseada na super-heroína da DC Comics, chegou em maio à HBO Portugal e a primeira temporada está na reta final - os novos episódios estreiam no serviço de streaming todas as terças-feiras. Antes do final do primeiro capítulo, mas já de olhos no futuro, Brec Bassinger e Luke Wilson, os protagonistas da história, conversaram, via videochamada, com o SAPO.

Na série, Brec Bassinger dá vida a Courtney Whitmore e Luke Wilson veste a pele do seu padrasto, Pat Dugan. "Depois da estudante de segundo ano do ensino secundário, Courtney Whitmore, descobrir um bastão cósmico e que o seu padrasto, Pat Dugan, era um ajudante de super-herói, ela torna-se a inspiração para uma nova geração de super-heróis", explica a HBO Portugal na sinopse da série produzida por Greg Berlanti e Geoff Johns.

Veja a entrevista: