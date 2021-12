Graça Freitas cai em direto no programa "Casa Feliz"

Graça Freitas foi uma das convidadas da emissão do dia 25 de agosto de "Casa Feliz". Ao entrar no estúdio do programa da SIC, a diretora-geral da Saúde tropeçou nas escadas e caiu.

“Está tudo bem, está tudo bem, obrigada. Está tudo perfeito, João Baião. Foi um extra que aconteceu no seu programa: 'a queda em direto da diretora-geral da Saúde. Eu também preferia que não tivesse acontecido, não me magoei. Esteja descansado, não me magoei", frisou Graça Freitas.

Veja o vídeo:

Jornalista da SIC cai ao acompanhar Marcelo Rebelo de Sousa na ida ao multibanco

Depois do chumbo do Orçamento do Estado na Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa saiu do palácio de Belém para ir ao multibanco. Os jornalistas acompanharam o Presidente da República e, depois de atravessar a rua rapidamente, José Manuel Mestre, da SIC, tropeçou.

O jornalista da estação de Paço de Arcos desequilibrou-se quando se aproximou de Marcelo Rebelo de Sousa e o momento rapidamente chegou às redes sociais.

Veja o vídeo:

Programa da CMTV apresentado por Maya torna-se viral nas redes sociais: "Sou viúva"

Um segmento da emissão de "Separados pela Vida", da CMTV, tornou-se viral nas redes sociais em outubro.

"Tenho aqui uma informação. Quero explicar a todos que nos seguem... que nós fazemos pesquisas detalhadas sobre os nossos convidados e sobre as suas famílias. Portanto, ficámos a saber tudo o que está nas conservatórias, nos registos. Muitas vezes, temos informações que as próprias famílias não têm", começou por frisar a apresentadora da CMTV.

Um pouco depois, Maya recebeu em estúdio uma convidada. "Queria-lhe perguntar: não veio sozinha também? Trouxe o seu marido?", perguntou a apresentadora. "Não, eu sou viúva", respondeu a convidada do programa.

"Pôr do Sol" : "Tive de ir dar de comer aos porcos"

Os momentos e conversas hilariantes entre as personagens de "Pôr do Sol", da RTP1, somaram centenas de partilhas nas redes sociais.

"Desculpa não ter ido salvar-te, mas tive de ir dar de comer aos porcos", lamenta Lourenço, personagem de Diogo Amaral, em uma das cenas. "Lourenço, os porcos são meus. No fundo, é como se estivesses perto de mim", responde a personagem interpretada por Gabriela Barros.

Veja a imagem:

"Amor Amor": personagem em risco de vida... ligada a uma impressora

Uma cena de "Amor Amor", novela da SIC, tornou-se viral nas redes sociais. Na produção da estação de Paço de Arcos, uma das personagens principais da trama está internada no hospital a lutar pela vida.

No cenário, a produção da novela da SIC colocou uma impressora para fazer de máquina de suporte de vida.

Veja a cena as reações:

Direto da TVI em praia naturista: "Às 9h29 num canal generalista"

No programa "Esta Manhã", da TVI, a jornalista Susana Pinto esteve em direto da Praia da Adiça, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, onde se pode ir a banhos como se veio ao mundo.

O direto a partir da praia de naturismo foi para o ar antes das 9h30 e deu que falar nas redes sociais. O vídeo da reportagem rapidamente foi partilhado no Twitter e soma milhares de visualizações.

"Mas o que está a acontecer na TVI? A mostrar uma praia de naturistas e a entrevistar malta... Sim, nua (...) Às 9h29 da manhã, num canal generalista", comentou um espectador no Twitter.

Veja aqui o vídeo.

"Big Brother": Cláudio Ramos diz palavrão em direto

Durante a gala do dia 10 de outubro do reality show "Big Brother", Cláudio Ramos cometeu uma gaffe e disse um palavrão em direto.

Em conversa com a concorrente Aurora, o apresentador da TVI perguntou à participante o que era uma "p*** mimada". Ao aperceber-se do erro do colega, Manuel Luís Goucha rapidamente corrigiu a frase: "Uma pita mimada".

Diana Chaves: "Desculpem, pronto, mais uma"

Em julho, Diana Chaves cometeu uma gaffe em "Casa Feliz". Na conversa com Ivete e Tiago Santos, do reality show "Quem Quer Namorar com o Agricultor?", a apresentadora conheceu a empresa de bolas de Berlim do concorrente.

"Já conhece as bolas do Tiago?", questionou Diana Chaves, arrancando risos em estúdio. "Estas aqui acho que já conhece”, respondeu o convidado, apontando para a caixa de bolas de Berlim.

"Desculpem, pronto, mais uma! Vamos lá... Já conhece as bolas de Berlim do Tiago?", brincou a apresentadora da estação de Paço de Arcos.

Veja aqui o momento (minuto 1:08)

No ano passado, uma outra gaffe de Diana Chaves tornou-se viral. Em "Casa Feliz", a apresentadora trocou o nome da receita Bacalhau à Brás - recorde aqui o vídeo.

Bailarina cai em direto no programa "Domingão"

Quedas no pequeno ecrã tornam-se rapidamente virais nas redes sociais. Em janeiro, na emissão em direto do programa "Domingão", da SIC, uma bailarina caiu durante a atuação e o vídeo já soma centenas de partilhas.

Veja aqui o vídeo do momento.

Concorrente do "Big Brother" emociona-se a comer bacalhau à Gomes de Sá

No início do ano, Jéssica Fernandes, concorrente do "Big Brother - Duplo Impacto", emocionou-se ao comer bacalhau à Gomes de Sá na 'casa mais vigiada do país'. O momento chegou rapidamente às redes sociais e tornou-se viral.

"No 'Big Brother - Duplo Impacto', a fadista emociona-se ao recordar o prato que ia comprar para comer em casa nas noites em que atuava", resumiu a produção do reality show da estação de Queluz de Baixo.

Veja aqui o vídeo.

Leia algumas das reações:

"O Preço Certo": concorrente mostra 'mais do que deve' em direto

Em junho, a emissão de "O Preço Certo" foi em direto. Durante o programa da RTP1 apresentado por Fernando Mendes, um concorrente mostrou acidentalmente 'mais do devia' ao ser chamado para participar.

O vídeo do momento rapidamente chegou às redes sociais e soma milhares de visualizações.

Veja o vídeo