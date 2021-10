O realizador Hwang Dong-hyuk concebeu a ideia e começou a escrever "Squid Game" em 2008. Nas palavras do próprio, 2008 foi também da sua estreia: "Nessa altura, frequentava muito as lojas de banda desenhada. Li muitas, comecei a pensar em criar algo como uma história de banda desenhada passada na Coreia e concluí o guião em 2009", explicou, citado pela Netflix.

Enquanto realizador, Hwang Dong-hyuk idealizou "Squid Game" inicialmente como filme.

Apesar de ter concluído o guião de "Squid Game" em 2009, Hwang Dong-hyuk teve de guardar a ideia na gaveta para trabalhar em outros projetos no cinema, como "Silenced" (2011), "Miss Granny" (2014) e "The Fortress" (2017), antes de poder criar a série. "Na altura, o conceito era demasiado estranho e violento. Houve pessoas que o acharam demasiado complexo e pouco comercial. Não consegui investimento suficiente, e as audições não foram fáceis. Fui tentando ao longo de um ano, mas acabei por ter de pôr a ideia de parte", contou.

Uma década depois da criação da ideia para "Squid Game", Hwang Dong-hyuk decidiu voltar a trabalhar nela. "Graças à Netflix, não houve quaisquer restrições, e foi-me dada a liberdade criativa para trabalhar como bem entendesse", frisou o criador.

"Depois de cerca de 12 anos, o mundo transformou-se num lugar onde estas histórias de sobrevivência, violentas e peculiares são bem aceites (...) As pessoas comentam sobre como a série é relevante para a vida real. Infelizmente, o mundo foi nesse direção. Os jogos da série em que os participantes enlouquecem alinham-se aos desejos das pessoas em ganhar o jackpot, com a criptomoeda, imóveis e ações. Muitas pessoas tiveram empatia a com a história", frisou Hwang Dong-hyuk ao The Korea Times.

"Sabia que seria tudo ou nada. Uma obra-prima ou um fracasso peculiar", acrescentou o criador da série da Netflix.

De acordo com o The Wall Street Journal, Hwang Dong-hyuk teve a ideia para a série enquanto vivia com a sua mãe e avó. Para conseguir ter dinheiro e continuar a escrever o guião, o criador foi obrigado a vender o seu computador portátil por 675 dólares.

Segundo a Forbes, que cita dados analisados pela Vulture,"Squid Game" é a série mais vista do momento em pelo menos 90 países de todo o mundo. A série sul-coreana lidera, por exemplo, o top diário da Netflix em Portugal, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Japão, México, Canadá, Qatar ou Uruguai.

De acordo com o site Flixpatrol, a aposta ocupa o primeiro lugar em todos os países da Europa, excepto na Dinamarca - no país, o ranking da Netflix é liderado por "O Homem das Castanhas".

Veja o trailer: