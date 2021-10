Na emissão desta quinta-feira, dia 30 de setembro, do programa das tardes da SIC, Júlia Pinheiro esteve à conversa com Ricardo Quaresma. No Twitter, a entrevista foi um dos assuntos do dia.

No talk show "Júlia", o futebolista falou sobre a sua relação com José Mourinho, as tatuagens, a família e o fim da carreira. A entrevista na íntegra pode ser vista online, no site do programa da estação de Paço de Arcos - veja aqui.

"O Ricardo Quaresma partilhou o longo caminho que teve de percorrer, desde os tempos de infância, num dos bairros mais problemáticos de Lisboa, até ao topo da carreira, onde é um jogador de referência, à escala mundial", resume a produção do programa "Júlia".