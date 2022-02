Devido às eleições legislativas do passado domingo, a gala semanal de "Big Brother Famosos", da TVI, foi para o ar esta terça-feira, dia 1 de fevereiro. Na emissão, o cantor angolano Jay Oliver foi o concorrente expulso do reality show.

O artista foi o mais votado pelo público para sair da 'casa mais vigiada do país', com 52%. Já Jardel ficou em segundo lugar (48% dos votos), seguido por Bruno de Carvalho, com 31%.

Jorge Guerreiro foi o concorrente menos votado (4%) e Marta Gil somou 15% dos votos.

Na gala conduzida por Cristina Ferreira foram analisadas alguns dos momentos mais marcantes da semana. Durante a emissão, a hashtag do programa da TVI liderou os assuntos mais comentados pelos espectadores o Twitter em Portugal.

Leia algumas das reações: