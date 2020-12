"Tiny Pretty Things" é a nova série original da Netflix e a primeira temporada estreou-se esta segunda-feira, dia 14 de dezembro, na plataforma. Baseada no livro de Sona Charaipotra e Dhonielle Clayton, a história decorre no mundo de uma academia de ballet de elite e segue a ascensão e queda de um grupo de jovens adultos, cada um na corda bamba entre a glória e a desgraça.

"Enquanto única escola de dança de elite em Chicago, a Archer School of Ballet funciona como a academia da reputada companhia de dança profissional da cidade: a City Works Ballet. A Archer School é um oásis para um grupo eclético de bailarinos: ricos e pobres, do norte e do sul, e de contextos diversos. Contudo, todos partilham um talento raro, a paixão pela dança, um sentido de lealdade à comunidade… e, no que toca aos seus sonhos, a ausência de um plano 'B'", resume o serviço de streaming.

"Tiny Pretty Things" foi desenvolvida e produzida pela Insurrection Media, aproveitando a sua relação estratégica com a HarperCollins. A série conta com argumento, direção de produção e produção executiva de Michael MacLennan.