"Isto É Gozar Com Quem Trabalha", o novo programa protagonizado por Ricardo Araújo Pereira, estreia no próximo domingo, dia 1 de março, na SIC. Na apresentação do formato, Daniel Oliveira frisou que "este programa vem um pouco em linha com o que o Ricardo tem feito nos últimos anos e que começou por fazer na SIC com o 'Gato Fedorento Esmiúça os Sufrágios'".

"Uma das grandes novidades é que o leque de análise que o programa vai ter se abre um pouco mais para além do espectro político. Vamos estar abertos e atentos ao que se passa na sociedade. E regularmente, o programa terá convidados, não só do espectro político, mas qualquer pessoa que o Ricardo e a equipa dele entendam ser relevante de ter no programa", contou o diretor de programas da SIC.

