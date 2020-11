Esta quinta-feira, dia 19 de novembro, depois do "Jornal das 8", Cristina Ferreira apresentou todas as novidades da TVI para 2021."Hoje vamos abrir consigo as portas do futuro", frisou a apresentadora e diretora de ficção e entretenimento da TVI no arranque da emissão especial, conduzida a partir do estúdio do programa "Dia de Cristina".

Durante a emissão, foram anunciados os novos formato, sem serem revelados grandes detalhes - a única certeza é que estreiam em 2021.

Já no final do programa especial, Cristina Ferreira recordou o projeto do programa "Cristina ComVida", que tinha sugerido à direção da TVI antes de se mudar para a SIC.

Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz nas manhãs da TVI

A primeira novidade revelada: Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz serão a nova dupla das manhãs da TVI, substituindo Manuel Luís Goucha. O apresentador estava há mais de 17 anos à frente dos talk shows matinais do canal de Queluz de Baixo.

"A Maria foi a pessoa que mais chorou", revelou Cristina Ferreira. "Não estava à espera, é o concretizar de um sonho e o concretizar um sonho ao lado de um amigo", confessou Maria Botelho Moniz.

"É o que eu quero fazer, eu trabalhei para isto", acrescentou Cláudio Ramos, que também irá apresentar a "Big Brother - Duplo Impacto" com Teresa Guilherme.

"Mantendo a essência daquilo que norteia editorialmente os programas da manhã, a nova dupla da televisão portuguesa: Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, tem pela frente um programa diversificado, leve e divertido mas também com espaço para histórias densas e emotivas", frisa a TVI em comunicado enviado ao SAPO Mag.

Antes do programa das manhãs, a TVI vai apostar num novo espaço de informação, entre as 7h00 e as 10h00. "Este programa promete informação e entretenimento", explicou Cristina Ferreira, revelando que o formato será conduzido por Sara Sousa Pinto e um novo apresentador, que ainda não foi apresentado pelo canal.

Manuel Luís Goucha diz 'adeus' às manhãs

Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz vão substituir Manuel Luís Goucha, que irá apresentar o novo talk show das tardes da TVI. "Tu vais mudar toda a tua vida. (...) Vais poder passar as manhãs em casa", brincou Cristina Ferreira.

"Não vou deixar de ser o Goucha. Os horários têm características específicas. Parto do princípio que será um programa diferente das manhãs", sublinhou o apresentador, confessando estar entusiasmado com o novo desafio.

Em comunicado, a TVI explica que o programa será "um programa de histórias e partilha de experiências de vida". "O Manuel Luís Goucha terá aqui espaço para fazer aquilo que faz de melhor – conversar. Todas as histórias que por aqui passarem terão um tratamento muito cuidado no seu embrulho. Ainda que seja um programa de cariz testemunhal, não significa que não tenha momentos lúdicos", remata o canal.

Fátima Lopes aos fins de semana

Ao sábado, a TVI vai continuar a apostar no "Conta-me". Além de Manuel Luís Goucha e de Fátima Lopes, o programa de entrevistas vai contar ainda com Maria Cerqueira Gomes. Cristina Ferreira revelou ainda que a apresentadora do Porto vai ter ainda mais projetos no próximo ano.

Além de "Conta-me", Fátima Lopes vai conduzir um novo programa aos fins de semana. "Queria muito esta mudança. Gosto muito de fazer daytime... mas faço-o há quase 30 anos. Senti necessidade de fazer qualquer coisa diferente", confessou a apresentadora, frisando estar "verdadeiramente feliz".

Segundo a diretora de ficção e entretenimento da TVI, o novo programa de Fátima Lopes é um "grande formato para as noites" e é inspirado no formato italiano "C'e posta per te".

"O programa, que vive de histórias reais, contadas pelos seus protagonistas, representa uma exaltação dos afetos, ou uma tentativa de reaproximação entre pessoas que por algum motivo perderam o seu vínculo de ligação: histórias de amor que terminaram com palavras por dizer... relações entre pais e filhos que sofreram roturas abruptas... amizades e paixões que o tempo deixou para trás", avança a TVI em comunicado. O canal frisa ainda que o "programa não é um talk show, não é um mero debate de ideias, ou só mais um programa de televisão": "Este é um formato feito de pessoas reais, de histórias que podiam ser as nossas, e da inabalável certeza de que quanto há afeto... nunca é demasiado tarde". TVI "pelos caminhos de Portugal"

Aos domingos, a estação de Queluz de Baixo vai continuar a apostar no programa "Somos Portugal". O canal vai continuar a viajar pelo país no novo formato ("Portugalando") apresentado pela jornalista Susana Pinto.

"Brevemente, Susana Pinto e a sua equipa vão percorrer Portugal, numa carrinha pão de forma, identificada com o nome do programa e logo TVI. Pretendemos promover as regiões de Portugal na sua diversidade e naquilo que a torna única. Mostrar o que cada concelho tem para oferecer a quem o visita", avança o canal.

Nas manhãs de fim de semana, a TVI vai continuar a emitir a nova temporada de "Querido, Mudei a Casa", apresentada por João Montez. Já "Viva Vida", com Ruben Rua e Helena Coelho, vai continuar a ocupar o início das tardes de sábado.

Na emissão especial, Cristina Ferreira revelou ainda que Pedro Teixeira vai continuar à frente do "Mental Samurai".

Novo programa de talentos... com Cristina Ferreira

"All Together Now" será o novo programa de talentos da TVI, dedicado a novos cantores. O formato vai contar com 100 jurados e será apresentado por Cristina Ferreira.

"O talento vai voltar ao palco da TVI", sublinhou a diretora de ficção e entretenimento da TVI. O programa, que irá para o ar aos fins de semana, é descrito como "competição de música e um programa de entretenimento familiar, um verdadeiro sucesso mundial".

"O programa mais adaptado do mundo, em 2019, chega a Portugal com apresentação de Cristina Ferreira e estreia agendada para o primeiro trimestre de 2021. As emoções vão crescendo à medida que cada concorrente sobe ao palco e canta perante um grupo cuidadosamente selecionado de 100 diferentes cantores, comandados por uma grande estrela da música portuguesa", explica o canal. Segundo a estação de Queluz de Baixo, "neste formato, todo o tipo de atuação é válido: desde solistas a grupos, profissionais e amadores, todos os concorrentes estão unidos pelo amor à música". "Enquanto são avaliados pelos 100 cantores, os concorrentes competem entre si por um lugar na grande final, onde podem ganhar um extraordinário prémio. Os 100 são um grupo de cantores brilhantes e diversificados, todos com uma ligação ao mundo da música. Após cada interpretação, o nosso apresentador recolhe as opiniões dos 100. É aqui que a divertida interação entre as diversas opiniões, respostas e onde as personalidades se destacam", resume a TVI.

Um novo late night

Marco Horácio e Pedro Fernandes vão estar à frente de um novo programa de humor. "Tivemos algum receio, temos algum medo. Demos liberdade aos dois", explicou Cristina Ferreira em conversa com os apresentadores, que revelaram que o programa vai ter uma banda.

"Marco Horácio e Pedro Fernandes vão partilhar uma picardia de piadas, humor, e perguntas atrevidas aos melhores convidados naquele que será certamente o mais ousado talk show da TV em Portugal, muito em breve no horário late night. É um dueto que está sempre em duelo, porque estes dois grandes amigos também vão estar sempre em despique, como numa desgarrada ao improviso entre dois velhos conhecidos", avança a TVI. O canal explica que, no programa, "os convidados são as estrelas, tendo de responder a perguntas ousadas (a tal pergunta que se impõe), e envolvendo-se em divertidos jogos ao vivo".

Nova novela gravada a Norte

Diogo Morgado, Inês Castel-Branco, Marina Mota, Paulo Pires e Patrícia Tavares vão fazer parte da nova novela da estação de Queluz de Baixo, revelou a diretora de ficção e entretenimento da TVI. A produção será gravada em Braga e no Gerês.

André Ramalho será o responsável pelo argumento da nova novela da TVI, contaram os protagonistas.