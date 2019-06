Cristina Ferreira estreou-se na SIC no início do ano e tem garantido a liderança de audiências à SIC. Este domingo, dia 16 de junho, a apresentadora contou no seu blog com nasceu a ideia para o "Programa da Cristina".

"Foi porque eu quis que tudo aconteceu. Talvez já tivesse escrito estas linhas no dia em que alinhei um programa de sonho, há quatro anos, que se chamava 'Cristina coMvida'. Era o Programa da Cristina. Só nos enganámos na morada, João Patrício. O endereço estava errado, mas o 'sonho' estava destinado. A casa é como imaginámos. O primeiro convidado entrou ao telefone. O vizinho mudou de nome. Mas estava tudo lá. Guardado numa gaveta. A vida encarregou-se de nos dar a chave. A nós. Tínhamos a cópia. A mesma que anda agora na tua mala", conta a apresentadora.

No texto, Cristina Ferreira revela ainda que decidiu dar o primeiro passo, apesar de não ter a certeza de que era o momento certo. "Fui eu que avancei. Disse-te primeiro que tinha chegado a hora. Agosto de 2018. Não tivemos a certeza que era o momento. Ou tivemos. Pouco tempo depois vinhas. Sabias também que era chegada a hora. O destino é melhor do que sonhámos. Ou então tínhamos imaginado pouco. Coisa rara em nós. Hoje, aqui neste sofá está a loira daquela capa. Menos loira. Mais. Mais tudo. Foi difícil. É difícil. Mais pesado. Mais amado. Mais desgastante. Mais. Tudo mais. Quando construímos o nosso futuro ninguém nos tira nada. E há tanto mais. Só não está escrito. Ou melhor, no papel. E até sabemos quem está no lugar do primeiro convidado", conta.

"Há um ano tudo era diferente (...) Eu já sabia que ia mudar. Sem saber que ia para a SIC. Longe até de imaginar que isso ia acontecer. Mas eu sentia a mudança. Sempre fui assim, capaz de antecipar o que vai acontecer. Ou ver para além do que já existe. Podia ter ficado tudo igual. E eu estaria aqui. Exactamente no mesmo sofá onde escrevo este texto. Mas não seria isto que escreveria. Porque as páginas que mudei no livro da minha vida alteraram tudo", frisa ainda a apresentadora no texto publicado no Daily Cristina.