Numa listagem publicada a 17 de janeiro, o Decider contabilizou que a Netflix cancelou 92 séries desde que se lançou nos programas originais com "House of Cards" em 2014, com produção executiva de David Fincher.

Só que não aparecia "Mindhunters", a série que tinha o realizador David Fincher e a atriz Charlize Theron entre os produtores executivos e seguia dois agentes do FBI, interpretados por Jonathan Groff e Holt McCallany, e as suas sinistras investigações para tentar perceber a mente de assassinos: com duas temporadas em outubro de 2017 e agosto de 2019, respetivamente com 10 e 9 episódios, nunca foi formalmente cancelada, apesar de terem cessado as obrigações contratuais com os atores em janeiro de 2020.

Nessa altura, a Netflix avançou como justificação a agenda cheia de compromissos de Fincher (um produtor muito presente que até dirigiu sete dos episódios), não fechando a porta a que quisesse regressar "outra vez no futuro".

Três anos depois, confirma-se que não há "futuro" pois as audiências que a série trazia à plataforma não justificavam o elevado investimento.

"Estou muito orgulhoso das primeiras duas temporadas, mas é uma série especialmente cara e, aos olhos da Netflix, não atraímos um público suficientemente grande para justificar tal investimento", disse Fincher ao Le Journal du Dimanche.

O realizador não guarda ressentimentos contra os responsáveis pela decisão: "Não os culpo, correram riscos para lançar a série.... é uma bênção conseguir trabalhar com pessoas capazes de ousadia".

Com um acordo de produção ainda em vigor, acrescentou sobre o desfecho da série: "No dia em que nossos desejos não forem os mesmos, temos que ser honestos sobre cada um seguir o seu caminho".

