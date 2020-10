David Letterman está de volta à Netflix com o seu talk show "O Próximo Convidado Dispensa Apresentações". A terceira temporada do programa estreou-se esta quarta-feira, dia 21 de outubro, no serviço de streaming.

"David Letterman regressa ao lugar de apresentador em 'O Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman' e deixa-se levar pela curiosidade e sentido de humor para conduzir conversas profundas e interessantes com pessoas extraordinárias", resume a Netflix.

A terceira temporada da série talk show conta com quatro episódios. Kim Kardashian West, Robert Downey Jr., Dave Chappelle e Lizzo são os convidados especiais.

Apresentado por David Letterman, o programa tem produção executiva de Lydia Tenaglia, Chris Collins, Chris Cechin-De la Rosa, Alexandra Lowry (pela Zero Point Zero Production) e Tom Keaney e Mary Barclay (pela Worldwide Pants).