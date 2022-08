Alain Prost, Lewis Hamilton, Nelson Piquet, Jackie Stewart, Mario Andretti e Niki Lauda são algumas das personalidades que prestam homenagem à competição automobilística internacional mais popular do mundo na série documental "F1: Rumo à Perfeição", que o AMC Break estreia esta segunda-feira, dia 8 de agosto, às 17h00.

A nova aposta junta "mais de 40 depoimentos, imagens nunca antes vistas, os melhores momentos, entrevistas com os protagonistas e a história das figuras-chave das últimas décadas", avança o canal em comunicado.

"F1: Rumo à Perfeição" conta com sete episódios, exibidos todas as segundas-feiras, às 20h00.

Lista e descrição dos episódios:

"O que é a F1?"

Os melhores carros, as velocidades mais alucinantes, a tecnologia e personagens carismáticas… O que torna F1 tão especial?

"Momentos Decisivos"

Os momentos de puro drama e excitação que são vividos quando o Campeonato está em jogo na última corrida da época.

"Os Grandes Carros da F1"

A filosofia do design e da engenharia por detrás de algumas das máquinas mais bem-sucedidas da F1… Os carros que nos deixaram estupefactos.

"Triunfo e Tragédia"

Os pilotos que lutaram desde a adversidade até ao triunfo… e aqueles que perderam a vida a fazer o que mais amavam.

"Os Momentos Controversos"

Os momentos inesquecíveis na F1… A controvérsia e as consequências que asseguraram o seu lugar na História do desporto.

"As Grandes Equipas da F1"

As equipas que deixaram a sua marca indelével na F1. Quem as criou e como chegaram a ter tanto sucesso?

"Os Pioneiros"

Aqueles cujos sonhos se transformaram em realidade e que inspiraram outros a seguir as suas pisadas. Estas são as pessoas que ajudaram a moldar a F1 tal como a conhecemos hoje.