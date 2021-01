Várias estrelas das séries espanholas decidiram começar o ano com uma visitar a taróloga Natalia, mas acabaram por ser enganados por uma fã, interpretada pela atriz Yolanda Ramos. Na consulta, os atores quiseram descobrir o que 2021 lhe reserva a nível profissional.

O vídeo partilhado pela Netflix Espanha conta com a participação de Nadia de Santiago, Álvaro Cervantes, Omar Ayuso, as atrizes de "Valeria" (Diana Gomez , Silma López , Paula Malia e Teresa Riott) e as novas caras do elenco da série "Elite".

Veja o vídeo: