A Netflix Brasil partilhou nas redes sociais um top das mentiras que mais afetaram algumas das personagens das séries e dos filmes do serviço de streaming.

No vídeo "Nove mentiras que quase acabaram com as nossas personagens favoritas", são recordadas cenas de "Eu Nunca...", "The Good Place", "I Am Not Okay With This", "Se Tu Soubesse...", "Outer Banks", "Ricos de Amor", "Dead to Me", "Good Girls" e "Mentiras Perigosas".

"Será que faz mal contar uma mentira só? Bem pequena? Não vou julgar, mas vou deixar aqui o top das nove mentiras que abalaram o mundo de algumas das nossas personagens favoritas. Fica a dica", pode ler-se na descrição do vídeo.

Veja o vídeo: