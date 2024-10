"Amor Traiçoeiro", série italiana é protagonizada por Giacomo Gianniotti, conhecido por ter interpretado Dr. DeLuca em "Anatomia de Grey", chegou à Netflix no dia 9 de outubro e rapidamente conquistou o top diário do serviço de streaming.

Em Portugal, a primeira temporada chegou à segunda posição do top, ficando esta segunda-feira, dia 14 de outubro, apenas atrás dos novos episódios de "Outer Banks". Já no top mundial, de acordo com o site FlixPatrol, a série italiana conquistou a liderança.

Descrita como "intimista e escaldante", a série segue uma mulher de 60 anos que se apaixona repentinamente por um homem atraente e muito mais jovem.

"Gabriella (Monica Guerritore) é a proprietária de um hotel de luxo na Costa Amalfitana, uma mulher orgulhosa dos seus sessenta anos e ciente do seu papel. Com os três filhos crescidos e criados, a vida parece já não reservar grandes surpresas... até ao dia em que conhece Elia (Giacomo Gianniotti), um homem encantador, enérgico e de espírito livre que tem a idade do seu filho mais velho e exerce sobre ela um fascínio em igual medida irresistível, ambíguo e assustador", resume a Netflix.

Apesar da diferença de idades, a ligação faz com que Gabriella se redescubra enquanto mulher e amante. "Por Elia, ela será capaz de arriscar tudo, incluindo a relação com os filhos e a herança deles", acrescenta o serviço de streaming.