A 72.ª cerimónia dos Emmys Awards decorreu na madrugada deste domingo para segunda-feira.

Ao contrário do habitual, a gala não contou com o desfile das celebridades. Apesar disso, a organização planeou uma "passadeira vermelha virtual" - as estrelas de Hollywood reuniram-se virtualmente, a partir das suas casas, para uma emissão conduzida por Giuliana Rancic e Vivica A. Fox.

Nas redes sociais, várias estrelas partilham ainda fotografias dos seus outfits e dos preparativos para a cerimónia virtual - este ano, as celebridades que habitualmente vemos na passadeira vermelha também foram espectadoras.

Veja as fotos:

