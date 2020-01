O National Geographic vai estrear no próximo dia 3 de fevereiro uma nova temporada de "Brain Games". Segundo o canal, esta nova temporada conta com um novo apresentador, Keegan-Michael Kay, que irá receber várias celebridades como, por exemplo, Kristen Bell, Dax Shepard, Ted Danson ou Megan Trainor.

"As celebridades serão acompanhadas pelo apresentador em jogos interativos, ilusões e experiências sociais que vão desvendar o potencial do cérebro, e os truques que o mesmo utiliza para facilitar o nosso dia a dia", explica o c

Em cada episódio de "Brain Games", os convidados são postas à prova de diferentes formas. No primeiro episódio, "vão ser apresentados desafios concebidos para descobrir como os cérebros de homens e mulheres diferem".