Sérgio Rossi, Ruth Marlene, Rúben Aguiar, Nuno Ribeiro, Rony Fuego, Ary Rafeiro, Uzzy e Mr. Marley vão animar a final do "Big Brother", da TVI, na noite de 31 de dezembro.

Em comunicado enviado ao SAPO Mag, o canal sublinha que está a preparar uma emissão "memorável". "Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha vão trazer-lhe muitos momentos intensos e diversão na última noite de 2021. A gala do 'BB 2021' só termina a 1 de janeiro, com os apresentadores e a comentadora Pipoca Mais Doce a brindarem consigo a entrada do novo ano", adianta a estação de Queluz de Baixo.

Quase quatro meses depois, os espectadores vão conhecer o grande vencedor desta edição do "Big Brother". Ana Barbosa, António, Bruno, Fábio e Rui são os finalistas.