De acordo com a Flash, "Somos Portugal", da TVI, vai ser suspenso. A próxima emissão do programa estava agendada para sábado, dia 14 de março, em direto da Festa do Queijo Serra da Estrela, em Oliveira do Hospital. Nas redes sociais, o município anunciou o cancelamento do evento.

Esta terça-feira, a TVI anunciou ainda que os programas do daytime não vão contar com público em estúdio. "A partir de amanhã, dia 11 de março, os programas de daytime da TVI, 'Você na TV' e 'A Tarde é Sua', deixarão de contar com a presença de público em estúdio nas suas emissões. Novas medidas relacionadas com outros conteúdos e programas estão a ser avaliadas e poderão ser tomadas e comunicadas oportunamente", avança o canal em comunicado.

Além dos programas do daytime, "Dança com As Estrelas" e o "Big Brother", que estreia a 22 de março, contam com público em estúdio. "Estamos a cumprir todas as normas definidas pela DGS, além do plano de contingência já definido. Evidentemente estamos a acompanhar a atualidade e vamos adotando as medidas que se adequem", frisou a TVI ao SAPO Mag.

Várias publicações têm avançado ainda que as gravações de "O Preço Certo" serão suspensas nas próximas semanas.

Em comunicado a RTP, frisa que "na sequência das informações e recomendações veiculadas pelas autoridades de Saúde em Portugal, a RTP decidiu implementar algumas medidas preventivas para evitar a propagação de possíveis contágios por coronavírus".

A partir de amanhã, os programas de "daytime" da estação pública "Praça da Alegria" e "A Nossa Tarde" vão deixar de contar com a presença de público em estúdio nas suas emissões.