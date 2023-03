A HBO Max e PlayStation partilharam nos serviços de streaming de música a playlist da banda sonora oficial de "The Last of Us". A lista de reprodução encontra-se disponível no Spotify e conta com 185 temas - são mais de sete horas de música.

Além dos temas originais de Gustavo Santaolalla, Jake Staley e David Fleming, a playlist conta, por exemplo, com "Take on Me", dos A-ha, "All or None", dos Pearl Jam, ou "Never Let Me Down Again", dos Depeche Mode.

A versão de Nick Offerman da canção "Long Long Time", de Linda Ronstadt, também faz parte da lista disponível na plataforma.