Os meses seguintes oferecem novos lançamentos, como a mais recente série de Greg Berlanti, "Katy Keene" (7 de fevereiro), spin-off de "Riverdale", que segue a vida e os amores de quatro personagens icónicas da Archie Comics - a futura lenda da moda, Katy Keene, a cantora/compositora Josie McCoy, o artista Jorge Lopez/Ginger e a "It Girl" Pepper Smith - enquanto lutam pelos seus sonhos em Nova Iorque.

Outras estreias ao longo do ano na HBO Portugal incluem "Pose", série dramática sobre a comunidade LGBTQ, ambientada na Nova Iorque dos anos 1980, a cargo de Ryan Murphy, cuja primeira temporada estreou na Netflix; "Fosse Verdon", uma minissérie protagonizada por Sam Rockwell e Michelle Williams; "Zero Zero Zero", baseada no livro homónimo de Roberto Saviano ("Gomorra"), com Gabriel Byrne; a minissérie "The Plot Against America", pela mão de David Simon ("The Wire"), baseada no best-seller de Philip Roth com o mesmo nome, com John Turturro e Winona Ryder no elenco e ambientada nuns EUA alternativos onde Roosevelt é derrotado nas eleições de 1940 por Charles Lindbergh (um populista xenófobo).

Outras novidades passam ainda por "I Know This Much Is True", uma minissérie que segue a vida paralela de dois gémeos idênticos, interpretados por Mark Ruffalo, e ainda com Juliette Lewis, Melissa Leo, Kathryn Hahn, Rosie O’Donnell e Archie Panjabi no elenco; o thriller com tons de comédia "Run", de Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"); "The Undoing", com Hugh Grant e Nicole Kidman; a minissérie de mistério "The Third Day", com Jude Law, Naomie Harris e Emily Watson; e a série dramática espanhola "Patria", uma das grandes apostas da HBO Europe para o próximo ano, baseada no livro de Aramburu, que conta a história de duas famílias confrontadas pelo terrorismo no País Basco.

As apostas contemplam também a nova versão do advogado de defesa mais famoso da ficção norte-americana, "Perry Mason", agora protagonizado por Matthew Rhys; a aposta de terror antológica de Jordan Peele e J.J. Abrams, "Lovecraft Coutry", com um filho à procura de um pai desaparecido nos EUA dos anos 1950; e "Industry", série criada por Lena Dunham ("Girls"), que gira em torno de um grupo de amigos recém-formados que disputam um número limitado de vagas num dos bancos de investimento mais conceituados de Londres.

Entre os regressos com data a anunciar, contam-se a segunda temporada de "A Amiga Genial", baseado no livro de Elena Ferrante, que acompanha Lenu e Lila como mulheres adultas (uma dedicada às suas responsabilidades conjugais e a outra prestes a formar-se), a viverem na sociedade italiana dos anos 1950; a terceira temporada de "Westworld", que regressa com novos membros no elenco, como Aaron Paul ("Breaking Bad"); a terceira temporada de "Killing Eve", que continua a acompanhar as histórias de Eve e Vilanelle; e a terceira temporada da comédia aclamada pela crítica "Barry".

Antes, ainda em dezembro, a HBO Portugal estreia "Mayans MC" (temporadas 1 e 2, a 20 de dezembro) o spin-off da série "Sons of Anarchy"; "Um Conto de Natal" (23 de dezembro), uma série evento de 3 horas baseada no clássico de Charles Dickens, pela mão de Steven Knight ("Taboo", "Peaky Blinders") Tom Hardy e Ridley Scott, com Guy Pearce no papel de Ebenezer Scrooge; "Foodie Love" (25 de dezembro), de Isabel Coixet ("A Vida Secreta das Palavras"), cujos protagonistas se conhecem através de uma aplicação para encontrar pares entre amantes da gastronomia; "Mr. Inbetween" (temporadas 1 e 2, a 27 de dezembro); e "Harlots" (temporadas 1, 2 e 3, a 31 de dezembro), centrada num bordel londrino do século XVIII, com Liv Tyler, Samantha Morton e Alfie Allen.