O arranque de 2024 no pequeno ecrã já trouxe as estreias de "A Grande Ilusão", "Conviction", "Class of '09" ou "Os Irmãos Sun" e novas temporadas de "Morangos com Açúcar", "Rocco" ou "O Clube". Nas próximas semanas chegam também "Vestidas de Azul", a continuação da popular série espanhola "Veneno"; "Griselda", viagem ao submundo criminal protagonizada por Sofia Vergara; a versão mais recente de "Zorro" ou novos capítulos de "The Tourist", thriller com um Jamie Dornan amnésico.

Por estes dias, estreou-se a segunda temporada de uma das produções europeias mais recomendáveis da Netflix. "Uma Nova Vida", série suíça criada pela alemã Marianne Wendt, é uma saga familiar centrada num consultor de negócios cuja vida sofre uma reviravolta quando herda a quinta do falecido pai, situada nos arredores de Zurique. O regresso a casa do filho pródigo desenterra memórias, segredos e ressentimentos, além de um amor da juventude que ganha outro peso nos novos capítulos. Recuperando o ótimo elenco da primeira época, a segunda volta a contar com oito episódios, todos já disponíveis na plataforma de streaming. E a terceira já está confirmada.

"The Curse", uma das séries mais elogiadas dos últimos tempos, chega a Portugal pela SkyShowtime depois de se ter estreado nos EUA em novembro do ano passado. Comédia negra e satírica, tem sido aplaudida pelas doses de desconforto que vai gerando ao seguir um casal aparentemente bem-intencionado - ao desenvolver um projeto de habitação ecológica numa pequena comunidade do Novo México - que se torna estrela controversa de um reality show. Criada por Benny Safdie e Nathan Fielder, é protagonizada pelos próprios, juntamente com Emma Stone.

No Syfy, as atenções viram-se para a canadiana "Orphan Black: Echoes". Spin-off da conterrânea "Orphan Black", saga que permitiu a Tatiana Maslany desdobrar-se (e impressionar) em inúmeras personagens há dez anos, decorre várias décadas depois, em 2052, e volta a centrar-se numa protagonista desnorteada ao longo de um thriller que envolve clones e ligações entre várias mulheres. Desta vez, o papel principal foi entregue a Krysten Ritter ("Jessica Jones"), mas estão prometidos regressos de personagens e atores da série original nesta continuação criada por Anna Fishko (John Fawcett, um dos autores da antecessora, mantém-se como produtor executivo e realizador). A estreia, com episódio duplo, está marcada para dia 8, às 22h15.

Outra série de culto que promete marcar o início de 2024 depois de um longo hiato, "True Detective: Night Country" é a quarta temporada da antologia iniciada em 2014. E também traz mudanças na equipa criativa: Nic Pizzolatto, responsável pelas três primeiras épocas, está agora presente apenas como produtor executivo, entregando a escrita e realização à mexicana Issa López ("Tigers Are Not Afraid"). Outra grande novidade é o papel protagonista, assumido por Jodie Foster, no seu primeiro trabalho como atriz para o pequeno ecrã desde 1975. Liderando o elenco ao lado de Kali Reis, a veterana investiga o desaparecimento de oito homens no Alasca. A grande aposta da HBO Max para as próximas semanas estreia-se na plataforma no dia 15, com episódios novos a chegar nas cinco segundas-feiras seguintes.

Este é também o mês que marca mais uma aventura de Nicole Kidman no pequeno ecrã. Depois de "Big Little Lies", "The Undoing" ou "Nove Desconhecidos", a australiana protagoniza "Expats", drama ambientado em Hong Kong em 2014 que adapta o romance "The Expatriates", de Janice Y. K. Lee. A série é a primeira criada por Lulu Wang, realizadora do elogiado "A Despedida" (2019), e acompanha três mulheres cujos percursos se cruzam devido a um evento trágico. Sarayu Blue ("Eu Nunca"), Ji-young Yoo ("Smoking Tigers"), Brian Tee ("Chicago Med") e Jack Huston ("Casa Gucci") também fazem parte do elenco. Os dois primeiros episódios estreiam-se na Amazon Prime Video dia 26 e os quatro restantes poderão ser vistos semanalmente.

Muito aguardada é ainda "Mestres do Ar", minissérie bélica produzida por Steven Spielberg e Tom Hanks que, não sendo propriamente um spin-off nem uma sequela de "Band of Brothers" e "The Pacific", também decorre durante a II Guerra Mundial e volta a centrar-se numa missão de soldados norte-americanos, desta vez da força aérea. Baseada no livro "Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany", de Donald L. Miller, foi desenvolvida por John Orloff (argumentista de dois episódios de "Band of Brothers") e tem entre os realizadores nomes como Cary Joji Fukunaga ("007: Sem Tempo para Morrer") ou a dupla Anna Boden e Ryan Fleck ("Encurralados"). Austin Butler, Callum Turner e Barry Keoghan são alguns dos atores da produção cujos dois primeiros episódios se estreiam dia 26 na Apple TV+. Os restantes sete vão chegando à plataforma de streaming nas sextas-feiras seguintes.

Fique a par de todas as estreias de janeiro:

Dia 1: A Grande Ilusão (minissérie)

Netflix

Dia 1: Marry My Husband (T2)

Amazon Prime Video

Dia 1: Morangos com Açúcar (T2)

Amazon Prime Video

Dia 1: Uma Nova Vida (T2)

Netflix

Dia 1: Conviction (T1)

22h10 no TVCine Edition

Dia 2: Fifteen-Love (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 3: Class of '09 (minissérie)

Disney+

Dia 4: Os Irmãos Sun (T1)

Netflix

Dia 4: Enfermeira ao Domicílio (T1)

11h30 na RTP2

Dia 4: Rocco (T5)

22h10 no AMC

Dia 5: O Clube (T5)

OPTO e Amazon Prime Video

Dia 5: O Monstro de Gyeongseong (parte 2 da T1)

Netflix

Dia 5: The Curse (T1)

SkyShowtime

Dia 8: Superior Interesse (minissérie)

22h00 na RTP2

Dia 8: The Lazarus Project (T2)

22h10 no AMC

Dia 8: Orphan Black: Echoes (T1 - episódio duplo)

22h15 no Syfy

Dia 9: D1ÁR1OS (segunda parte da T2)

Netflix

Dia 9: SurrealEstate (T2)

22h15 no Syfy

Dia 10: Black Cake (T1)

Disney+

Dia 10: Registo Criminal (T1)

Apple TV+

Dia 10: Echo (minissérie)

Disney+

Dia 10: Transplant (T4 - última)

22h20 na FOX Life

Dia 11: Champion (T1)

Netflix

Dia 11: Detetive Forst (T1)

Netflix

Dia 11: O Rapaz que Conquistou o Mundo (minissérie)

Netflix

Dia 11: Temos o Caldo Entornado! (T1)

Netflix

Dia 11: George & Tammy (minissérie)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 12: Midsomer Murders (T23)

22h00 no FOX Crime

Dia 14: Superman & Lois (T3)

HBO Max

Dia 15: Matilha (T1)

Amazon Prime Video

Dia 15: True Detective (T4)

HBO Max

Dia 15: Arcadia (T1)

22h10 no Syfy

Dia 17: Dodger Astuto (T1)

Disney+

Dia 17: Ponto Final (T1)

Netflix

Dia 17: Siempre Fui Yo (T2)

Disney+

Dia 17: The Irrational (T1)

22h15 na FOX

Dia 18: Kübra (T1)

Netflix

Dia 19: Cristóbal Balenciaga (minissérie)

Disney+

Dia 19: Hazbin Hotel (T1)

Amazon Prime Video

Dia 19: Legado Sombrio (T1)

Netflix

Dia 19: No Activity: Niente da Segnalare (minissérie)

Amazon Prime Video

Dia 19: Todos Mienten (T2)

HBO Max

Dia 22: Señorita 89 (T2)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 23: The Tourist (T2)

HBO Max

Dia 24: Vestidas de Azul (minissérie)

HBO Max

Dia 25: Griselda (minissérie)

Netflix

Dia 25: Zorro (T1)

Amazon Prime Video

Dia 26: Casa Grande (T1)

HBO Max

Dia 26: Expats (minissérie)

Amazon Prime Video

Dia 26: Los Enviados (T2)

SkyShowtime

Dia 26: Mestres do Ar (minissérie)

Apple TV+

Dia 29: All Rise (parte 2 da T3 - última)

22h20 na FOX Life

Dia 30: Saving Hope (T5 - última)

23h00 na FOX Life

Dia 31: A Incrível História de Baby Bandito (T1)

Netflix

Dia 31: Death in Paradise (T12)

22h00 no FOX Crime